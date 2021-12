Roma, 23 dic. (LaPresse) – Giornata di incontri per il leader del M5S, Giuseppe Conte, oggi in Senato. Secondo quanto trapela, infatti, l’ex premier, oltre allo scambio di auguri per le festività natalizie con i portavoce, ha avuto anche riunioni a oltranza in attesa del voto sul maxiemendamento. “Non voglio sorprese rispetto a una manovra che con le nostre vittorie sul Superbonus e il Reddito di cittadinanza rimane espansiva, nel segno della crescita e della giustizia sociale”, ha detto parlando con i senatori e i collaboratori più stretti. Nel corso delle riunioni, Conte ha poi lanciato un messaggio preciso: “Presidiamo compatti ogni passaggio per evitare anche la minima variazione dell’ultimo minuto”.

