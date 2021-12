Roma, 23 dic. (LaPresse) – “Le nostre autorità sanitarie sono al lavoro, in modo particolare grazie al parere espresso da Aifa, per ridurre anche il tempo che è previsto tra il completamento del ciclo primario di vaccinazione e il richiamo, il booster. Questo tempo oggi è di cinque mesi, l’orientamento delle nostre autorità sanitarie, che verrà formalizzato nella giornata di domani, prevederà la riduzione a quattro mesi”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata