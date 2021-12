Roma, 23 dic. (LaPresse) – “Il vaccino resta l’arma fondamentale. La raccomandazione del Governo per chi non lo ha ancora fatto è di vaccinarsi nel piu breve tempo possibile perché questa variante ha una capacita di contagio molto molto elevata”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa.

