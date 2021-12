Roma, 23 dic. (LaPresse) – “Il governo sta alzando il livello dell’attenzione e delle precauzioni e le misure indicate vanno in questa direzione”. Lo dice il il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il Cdm che ha dato il via al decreto Covid con le misure di contenimento della pandemia durante il periodo delle festività.

