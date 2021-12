Roma, 23 dic. (LaPresse) – Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il decreto ‘Festività’ che prevede una stretta sulle misure anti Covid. Slitta, però, l’obbligo vaccinale per i dipendenti della Pa, che non è previsto nel testo. L’ipotesi – secondo quanto viene riferito – era stata proposta in cabina di regia da Dario Franceschini e aveva incassato l’accordo di Roberto Speranza e Renato Brunetta. Silente Giancarlo Giorgetti, mentre Stefano Patuanelli aveva chiesto un supplemento di riflessione e un confronto con il M5S.

