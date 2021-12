Torino, 23 dic. (LaPresse) – “L’anno d’oro dello sport italiano, che certamente proseguirà nell’anno successivo che sta per aprirsi, è stata una risposta di speranza e ottimismo offerta al Paese dal mondo sportivo olimpico e paralimpico”. Lo ha detto il presidente della Republica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di consegna della bandiera tricolore agli atleti in partenza per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Pechino 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata