Roma, 23 dic. (LaPresse) – Il ministero della Sanità israeliano ha deciso di rinviare la somministrazione della 4° dose del vaccino contro il Covid-19 nel Paese, in programma per domenica per gli over 60 e le persone ad alto rischio. Lo riportano i media locali. Il direttore generale del ministero, Nachman Ash, deve ancora approvare la campagna e ha affermato di aver esaminato i dati provenienti dal Regno Unito che indicano che la variante Omicron del coronavirus causa malattie meno gravi rispetto al ceppo Delta.

