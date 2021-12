Milano, 23 dic. (LaPresse) – Variante Omicron in aumento in Lombardia dove rappresenta circa il 40% dei nuovi casi. Lo comunica l’assessorato al Welfare precisando che ad oggi sono 337 i casi riscontrati in regione: di questi solo 6 sono ricoverati in ospedale, pari al 2%. Nessuno è in terapia intensiva. In tutte le province, tranne nella provincia di Sondrio, la variante Delta ha in poco tempo soppiantato la Alpha.

