Milano, 23 dic. (LaPresse) – Nella settimana 15-21 dicembre, si è registrato un aumento dei nuovi casi in tutte le Regioni, a eccezione della provincia di Bolzano e oltre 250 casi per 100mila abitanti in 54 Province italiane. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe.

