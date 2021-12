Roma, 23 dic. (LaPresse) – E’ ancora aperta la partita che riguarda le nuove misure da mettere in campo per contrastare la diffusione della variante Omicron. Fatta salva la decisione di imporre l’uso di mascherine all’aperto in tutta Italia, infatti, secondo quanto si apprende al termine della cabina di regia presieduta da Mario Draghi, sarebbe ancora in corso il dibattito sulla necessit√† di prevedere i tamponi anche per i vaccinati (magari per chi ha fatto solo due dosi) e sulla possibilit√† di imporre le mascherine Ffp2 in alcuni ambienti chiusi.

