Roma, 23 dic. (LaPresse) – Obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca. E’ quanto discusso oggi nella cabina di regia presieduta da Mario Draghi. Inoltre, viene riferito, viene introdotto l’obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto (anche TPL).

