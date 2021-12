Roma, 23 dic. (LaPresse) – “Il tasso di occupazione dei posti letti in terapia intensiva si attesta rispettivamente poco sopra il 10% e il 13% con una crescita lenta ma continua in tutto il Paese”. Lo dice il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa.

