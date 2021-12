Milano, 23 dic. (LaPresse) – “Anche se i risultati sono ancora preliminari, la stima conferma la grande velocità di diffusione della variante (omicron, ndr) che sembra dare focolai molto estesi in breve tempo e si avvia ad essere maggioritaria in breve tempo, come sta già avvenendo in diversi altri paesi europei”. Lo spiega il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. “In base ai dati oggi disponibili le armi a disposizione sono la vaccinazione, con la terza dose tempestiva per chi ha già completato il primo ciclo, e le misure, individuali e collettive, per limitare la diffusione del virus, dall’uso delle mascherine alla limitazione dei contatti e degli assembramenti”, ha aggiunto.

