Roma, 22 dic. (LaPresse) – L’ipotesi di un anticipo della dose di richiamo già dopo quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, al posto degli attuali cinque, è “sul tavolo”. E’ quanto apprende LaPresse. La decisione sarebbe connessa alla necessità di rafforzare la risposta immunitaria nei confronti della variante Omicron. Non è detto comunque che la proposta venga esaminata nella cabina di regia in programma domani e in ogni caso occorrerebbe il via libera da parte di Aifa.

