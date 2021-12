Roma, 22 dic. (LaPresse) – Un diplomatico statunitense di stanza a Beirut, in Libano, è stato arrestato in Turchia con l’accusa di aver venduto a un cittadino siriano un passaporto falso per 10.000 dollari. Lo ha riferito la polizia turca citata da Anadolu. L’arresto è stato effettuato dopo che l’11 novembre all’aeroporto di Istanbul il cittadino siriano avrebbe cercato di usare il passaporto appartenente al diplomatico per recarsi in Germania. I due sospettati si sarebbero incontrati all’aeroporto, cambiati i vestiti e il diplomatico avrebbe dato al siriano il passaporto in questione. Addosso al diplomatico sarebbero stati trovati 10mila dollari. Il cittadino siriano è accusato di falso ma è stato rilasciato in attesa del processo, mentre il diplomatico statunitense è in custodia cautelare.

