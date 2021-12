Roma, 22 dic. (LaPresse) – “Ci sono tre cose che il Governo deve tutelare nell’assetto di Tim, l’occupazione, la rete e la tecnologia. Ancora non è chiaro quello che sta succedendo, ma la configurazione societaria dovrà permettere il raggiungimento di questi tre obiettivi. Oggi il Governo non è in condizione di dire ‘voglio fare così, oppure no’. Non c’è una strada tracciata, ci sono delle opzioni”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di fine anno.

