Roma, 22 dic. (LaPresse) – I 4 miliardi di crediti bloccati a seguito di controlli, citati dal presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, riguardano i meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura consentiti per tutte le tipologie di bonus e crediti. Non solo Superbonus quindi ma anche bonus facciate, bonus energetici, crediti locazioni non abitative e così via. Lo si apprende da fonti dell’Agenzia delle Entrate. Grazie al decreto antifrode del novembre 2021, l’Agenzia può intervenire in maniera preventiva con il blocco del credito, evitando il perpetrarsi della truffa. Tuttavia, il numero ed il volume delle potenziali frodi registrate sono – osservano le stesse fonti – dati assolutamente negativi, perché troppo alti.

