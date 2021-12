Roma, 22 dic. (LaPresse) – Super Green pass a 6 mesi, con l’esclusione degli under 18 che continueranno a mantenere la validità del certificato verde a 9, in attesa dell’ok dell’Ema alla terza dose. E’ quanto apprende LaPresse da fonti di governo, in vista della cabina di regia di domani, che discuterà le misure da inserire nel decreto che sarà varato – dopo la riunione – dal Consiglio dei ministri, per arginare la recrudescenza della pandemia.

