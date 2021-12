Atene (Grecia), 22 dic. (LaPresse/AP) – È salito a tre morti e decine di dispersi il bilancio dell’affondamento di un’imbarcazione carica di migranti avvenuto al largo dell’isola di Folegandros, nelle Cicladi meridionali, 180 chilometri a sudest di Atene. Le autorità greche hanno intensificato le ricerche aeree e via mare nell’Egeo. Secondo quanto riferisce la Guardia costiera, sono state salvate da un gommone 12 persone, che si ritiene fossero tutte originarie dell’Iraq, precisamente 11 uomini e una donna, che sono stati tutti portati in un ospedale nella vicina isola di Santorini come precauzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata