Torino, 22 dic. (LaPresse) – McDonald’s ha riferito che di solito importa le patate che utilizza da un porto vicino a Vancouver in Canada. Tuttavia, le navi hanno subito ritardi a causa dei danni provocati dalle inondazioni e dell’impatto della pandemia sulla catena di approvvigionamento globale. Ora passerà a misure alternative, comprese le forniture per via aerea in Giappone, ha affermato la società in una nota. Questa non è la prima volta che McDonald’s Giappone è stato costretto a ridimensionare le sue porzioni. Nel 2014, una lunga disputa industriale tra 20mila lavoratori portuali, operatori di terminal e compagnie di navigazione in 29 porti della costa occidentale degli Stati Uniti ha causato una carenza di patatine fritte. In risposta, McDonald’s Japan aveva adottato la misura di emergenza di vendere solo porzioni piccole di patatine fritte mentre si occupava del trasporto di mille tonnellate di patate.

