Il Cairo (Egitto), 22 dic. (LaPresse/AP) – Una commissione parlamentare libica ha dichiarato oggi che è diventato impossibile tenere il voto presidenziale tra due giorni, venerdì 24 dicembre, come previsto. L’annuncio era ampiamente atteso e si è trattato della prima dichiarazione ufficiale in questo senso. La commissione elettorale del paese non era riuscita a stilare una lista definitiva di candidati e martedì scorso aveva sciolto i comitati elettorali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata