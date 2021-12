Roma, 22 dic. (LaPresse) – Con la legge di Bilancio 2022 in arrivo ‘ossigeno’ puro per le casse del Movimento 5 Stelle. La riformulazione dell’emendamento 7.0.30, infatti, prevede che “i partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l’anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato” possono “produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni” dall’entrata in vigore della manovra. A esaminare le richieste sarà “la Commissione di garanzia”. Il M5S sarà uno dei beneficiari della norma, avendo scelto di utilizzare il 2×1000 soltanto il 30 novembre scorso, con una votazione online tra gli iscritti, che hanno concesso il disco verde all’iniziativa proposta dal presidente del Movimento, Giuseppe Conte, facendo seguito alle richieste emerse dagli stati generali dello scorso anno. Fonti parlamentare delle opposizioni, però, già parlano di una misura ‘salva-Cinquestelle’. La legge di Bilancio sarà votata in Senato il 24 dicembre, con molta probabilità ricorrendo alla fiducia, dopo il deposito del maxiemendamento del governo, previsto per domani pomeriggio.

