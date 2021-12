Roma, 22 dic. (LaPresse) – “Sfruttiamo i nostri possi per abbassare le bollette”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in un’intervista al Messaggero. “Abbiamo deciso che era meglio comprare all’estero il gas invece di utilizzare il nostro e ci troviamo a dover potenziare le rinnovabili il più rapidamente possibile ma non si fa in due anni. Quindi – ha detto il ministro – nei prossimi 12-18 mesi dobbiamo muoverci anche in altre direzioni come quelle di aumentare la produzione di gas nazionale con giacimenti già aperti. Potremmo aumentare di una quantità non esagerata magari raddoppiare i 4 miliardi di metri cubi attuale”.

