Londra (Regno Unito), 22 dic. (LaPresse/AP) – L’Inghilterra ha ridotto da 10 a 7 giorni il periodo di auto-isolamento per le persone vaccinate che siano risultate positive al Covid-19, nel caso in cui si siano ottenuti due test antigenici negativi nel sesto e settimo giorno di isolamento, a 24 ore di distanza l’uno dall’altro. Lo ha annunciato l’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria. “Penso che questa sia una mossa molto ragionevole, equilibrata e proporzionata”, ha dichiarato alla Bbc il ministro britannico della Salute, Sajid Javid. Non c’è stato nessun cambiamento delle linee guida per i casi positivi di persone non vaccinate o per persone non vaccinate che abbiano avuto contatti con positivi: per loro l’isolamento rimane di 10 giorni.

