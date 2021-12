Washington (Usa), 22 dic. (LaPresse/AP) – Gli Stati Uniti hanno autorizzato la prima pillola contro il Covid-19. Si tratta del farmaco prodotto da Pfizer, Paxlovid, che i cittadini possono assumere a casa per ridurre il rischio di ricoveri e morte. La Food and Drug Administration (Fda) lo ha autorizzato per pazienti ad alto rischio. La notizia giunge mentre gli Usa si preparano ad affrontare una nuova ondata di contagi trainati dalla diffusione della variante Omicron. Quello di Pfizer è il primo farmaco per il Covid che non richiede iniezione o flebo. Le scorte iniziali saranno estremamente limitate, sufficienti a trattare solo decine di migliaia di persone.

