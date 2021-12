Milano, 22 dic. (LaPresse) – Terapie intensive Covid in calo ma ricoveri in reparto ancora in aumento: secondo i dati del ministero della Salute, sono 1.010 i pazienti in terapia intensiva (-2) con 92 nuovi ingressi. Sono invece 8.544 i ricoverati in area non critica, +163 rispetto a ieri.

