Roma, 22 dic. (LaPresse) – Oxford e AstraZeneca hanno adottato “provvedimenti preliminari” per produrre una versione aggiornata del loro vaccino contro il coronavirus adatto alla variante Omicron. Lo ha riferito Sandy Douglas, leader del gruppo di ricerca a Oxford, al Financial Times spiegando che un vaccino aggiornato potrebbe essere utilizzato per “rispondere a qualsiasi nuova variante più rapidamente” di quanto si credesse in precedenza. “Insieme ai nostri partner AstraZeneca, abbiamo adottato misure preliminari nella produzione di un vaccino aggiornato nel caso sia necessario”, ha affermato Douglas.

