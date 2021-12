Empoli, 22 dic. (LaPresse) – Il Milan si impone per 4-1 in casa dell’Empoli in una gara valida per la 19/a giornata di Serie A. I gol di Kessie al 12′ e al 42′, di Bajrami al 18′, di Florenzi al 63′, di Theo Hernandez al 69′, di Pinamonti su rigore all’84’.

