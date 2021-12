Milano, 21 dic. (LaPresse) – Un gruppo di esperti israeliani ha raccomandato una quarta dose del vaccino anti Covid per le persone di oltre 60 anni e per gli operatori sanitari. Una decisione salutata dal primo ministro Naftali Bennett come “una grande notizia” che “ci aiuterà a superare l’ondata di omicron” che si sta diffondendo globalmente. Ora serve l’approvazione del direttore generale del ministero della Salute, attesa entro giorni, quando verranno rilasciate delle linee guida più chiare sulla quarta dose. Israele è stato uno dei primi paesi a vaccinare la sua popolazione all’inizio di quest’anno.

