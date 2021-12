Wasgington (Usa), 21 dic. (LaPresse/AP) – La crescita della popolazione degli Stati Uniti è scesa al suo tasso più basso dalla fondazione della nazione durante il primo anno della pandemia poiché il coronavirus ha ridotto l’immigrazione, ritardato le gravidanze e ucciso centinaia di migliaia di residenti in America. Gli Stati Uniti sono cresciuti solo dello 0,1%, 392.665 persone in più da luglio 2020 a luglio 2021, secondo le stime della popolazione pubblicate dall’U.S. Census Bureau. Gli Stati Uniti hanno registrato una lenta crescita della popolazione per anni, ma la pandemia ha esacerbato questa tendenza. Lo scorso anno è stata la prima volta dal 1937 che la popolazione della nazione è cresciuta di meno di 1 milione di persone.

