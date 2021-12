Milano, 21 dic. (LaPresse) – AC Milan e FC Internazionale Milano “sono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio Populous, noto come ‘la Cattedrale’, è risultato essere il progetto prescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del Nuovo Stadio di Milano”. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto.

