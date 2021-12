Roma, 21 dic. (LaPresse) – “Non parlo di Quirinale perché ce ne occuperemo a gennaio, come centrodestra ci ritroveremo tutti – non solo i principali partiti – per parlare di taglio di tasse e fondi europei”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i cronisti fuori Montecitorio.

