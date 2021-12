Milano, 21 dic. (LaPresse) – “Il sequestratore è stato arrestato. Non ci sono feriti”. Lo annuncia su Twitter il ministro francese dell’Interno Gérald Darmanin in riferimento all’uomo che ieri ha preso in ostaggio due donne in un negozio a Parigi nella zona di Aligre, nel 12esimo arrondissement.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata