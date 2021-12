Roma, 21 dic. (LaPresse) – “Tre vie per la costruzione di una pace duratura”, sono quelle proposte da Papa Francesco nel messaggio inviato in occasione della 55ma giornata mondiale della Pace, che si celebra il 1° gennaio 2022. “Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per ‘dare vita ad un patto sociale’, senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente”.

