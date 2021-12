Bruxelles, 21 dic. (LaPresse) – “L’attuale quadro normativo garantisce condizioni di parità per tutte le banche attive nell’Ue, agevolando nel contempo l’accesso delle famiglie e delle imprese ai servizi finanziari. Inoltre, il piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali del 2020 prevede misure volte ad aiutare le banche a concedere maggiori prestiti all’economia reale in modo più sostenibile”. Lo scrive la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, nella sua risposta all’interrogazione dell’europarlamentare di Forza Italia Antonio Tajani sulla possibilità di proroga per l’acquisizione di Monte dei Paschi di Siena.

