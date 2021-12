L'Organizzazione internazionale delle migrazione denuncia due naufragi in pochi giorni

(LaPresse/AP) – Oltre 160 persone sono annegate in due naufragi al largo della Libia nella scorsa settimana. Lo ha fatto sapere la portavoce dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), Safa Msehli, parlando di 102 morti dopo che una imbarcazione si è ribaltata venerdì (altre 8 persone sono sopravvissute) e di altri 62 annegati in un naufragio tre giorni dopo. Inoltre, un’altra imbarcazione con a bordo 210 migranti è stata intercettata e riportata in Libia, ha detto la portavoce. Il bilancio totale dei morti nel mar Mediterraneo centrale quest’anno sale così a 1.500. Circa 31.500 sono stati intercettati e riportati in Libia nel 2021, rispetto agli 11.900 del 2020, secondo l’Oim; 980 migranti sono morti o presunti morti nel 2020, secondo l’Onu.

