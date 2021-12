Roma, 21 dic. (LaPresse) – Ieri si è registrato un record per i Green pass da tampone: superato per la prima volta il milione: ne sono stati scaricati infatti 1.034.214. In totale ieri sono state scaricate 1.462.426 certificazioni verdi: quelle da vaccinazione sono state 411.844, altre 16.368 da guarigione.

