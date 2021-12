Roma, 21 dic. (LaPresse) – “In risposta alla crisi pandemica, abbiamo potuto mettere in campo una serie di strumenti straordinari di sostegno alle imprese. Con il Patto per l’export, costruito grazie al lavoro congiunto con oltre 140 associazioni di categoria, abbiamo sviluppato interventi lungo sei pilastri – comunicazione, formazione/informazione, sostegno alle fiere, e-commerce, finanza agevolata e promozione integrata – mettendo in campo oltre 5,7 miliardi di risorse. I risultati confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Nei primi dieci mesi di quest’anno le nostre esportazioni hanno raggiunto il valore di 423 miliardi di euro, superiore non solo al dato del 2020 ma anche a quello record di 402 miliardi registrati nel 2019”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo alla conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d’Italia nel mondo. “La performance italiana è migliore di quelle di partner europei come Germania e Francia ed anche per questo, insieme al ministro Franco, abbiamo deciso in legge di bilancio di rendere strutturali questi interventi”, ha aggiunto.

