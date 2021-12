Roma, 21 dic. (LaPresse) – Stretta in Portogallo per arginare la diffusione del Covid-19. Il premier Antonio Costa ha annunciato che scuole, bar e club chiuderanno a partire dal 26 dicembre. Il governo ha esortato le persone a lavorare da casa. Saranno richiesti test negativi per partecipare a cerimonie, eventi culturali e sportivi. Le misure rimarranno in vigore fino al 10 gennaio.

