Roma, 21 dic. (LaPresse) – “Non è il momento per feste e incontri sociali”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa al termine dell’incontro con i Laender. “Capisco tutti coloro che non vogliono più sentire parlare di coronavirus, mutazioni e nuove varianti”, ha detto il cancelliere citato da Der Spiegel, “Ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte all’ondata che arriverà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata