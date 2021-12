Milano, 21 dic. (LaPresse) – Un uomo non vaccinato con problemi di salute pregressi è morto lunedì in Texas, negli Usa, dopo essere risultato positivo alla variante omicron del coronavirus. Lo hanno dichiarato funzionari di Houston, in quella che, secondo i media statunitensi, si ritiene sia la prima morte legata al nuovo ceppo nel Paese. L’uomo aveva circa 50 anni ed era stato precedentemente infettato dal Covid-19, è morto dopo aver contratto la variante. Le autorità hanno aggiunto che “a più alto rischio di gravi complicazioni da Covid-19 a causa del suo stato di non vaccinato e delle condizioni di salute pregresse”.

