Bruxelles, 21 dic. (LaPresse) – “Entro poche settimane, Omicron dominerà in più paesi della regione, spingendo ulteriormente al limite i sistemi sanitari già tesi. Omicron rischia di diventare la variante dominante in circolazione nella nostra Regione”. Lo ha affermato il direttore regionale dell’Oms Europa, Hans Henri P. Kluge, in una nota. “L’enorme volume di nuove infezioni da Covid-19 potrebbe portare a più ricoveri e interruzioni diffuse dei sistemi sanitari e di altri servizi critici. Purtroppo ha già provocato ricoveri e decessi”, aggiunge.

