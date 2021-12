New York (Usa), 21 dic. (LaPresse) – Omicron è diventata la versione dominante del Covid negli Stati Uniti. I Centers for Disease Control and Prevention hanno annunciato che ha rappresentato circa il 73% dei nuovi contagi la scorsa settimana. I numeri mostrano un aumento di quasi sei volte della percentuale di infezioni in una sola settimana.

