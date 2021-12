Berlino (Germania), 21 dic. (LaPresse/AP) – Le regole sinora in vigore riguardano principalmente chi non è vaccinato. Il ministro della Salute, Karl Lauterbach, ha avvertito che la Germania affronta una “massiccia quinta ondata” a causa di Omicron, che realisticamente non può essere evitata; ha aggiunto che non ci sarà un lockdown prima di Natale.

