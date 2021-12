Roma, 21 dic. (LaPresse) – “Tampone anche per i vaccinati che vogliono partecipare a grandi eventi? Un compromesso potrebbe essere quello di evitare questa procedura per chi ha fatto la terza dose. Aumentare i ‘booster’ in questo momento dove si sta diffondendo una variante che ha la capacità di contagiare chi si è vaccinato con due dosi è fondamentale. In questo modo si potrebbe evitare un intasamento della farmacie e limitare i disagi alle persone”. Lo dice a LaPresse, Giovanni Maga, direttore istituto genetica molecolare del Cnr. Per quanto riguarda la differenza fra eventi al chiuso e all’aperto, come le partite di calcio “senza dubbio quelli al chiuso sono più pericolosi di quelli all’aperto ma pure in questi bisogna assolutamente mantenere comportamenti congrui”.

