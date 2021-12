Roma, 21 dic. (LaPresse) – I Laender tedeschi stanno aumentando la pressione sul governo del cancelliere Olaf Scholz per introdurre l’obbligo vaccinale in Germania. Lo riporta Der Spiegel. Nella bozza in discussione durante la conferenza tra lo Stato e i Laender è stata aggiunta la richiesta al Bundestag e al governo di “portare avanti i preparativi per l’introduzione delle vaccinazioni obbligatorie per tutti e di presentare un calendario a breve termine”.

