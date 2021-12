Roma, 21 dic. (LaPresse) – Il premier britannico Boris Johnson ha affermato che “non ci saranno ulteriori restrizioni contro il Covid-19 in Inghilterra prima di Natale” perché “al momento non ci sono abbastanza prove” per giustificare misure più severe. Il premier, in un video pubblicato su Twitter, non ha però escluso di introdurre ulteriori misure dopo Natale aggiungendo che “se la situazione dovesse peggiorare saremo pronti ad agire, se necessario”.

