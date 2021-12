Milano, 21 dic. (LaPresse) – La Knesset martedì ha approvato la decisione del governo di vietare a cittadini e residenti di viaggiare da e verso gli Stati Uniti, aggiungendo gli Usa a un elenco di oltre 50 paesi dichiarati off-limits nel tentativo di contenere la variante Omicron del coronavirus. Nella ‘lista rossa’ di Israele, insieme agli Usa, anche Italia, Belgio, Canada, Germania, Ungheria, Marocco, Portogallo, Svizzera e Turchia. Il divieto scatta da mezzanotte e rimarrà in vigore per almeno una settimana. Regno Unito, Francia e Spagna erano tra i paesi già nella lista rossa, così come gli Emirati Arabi Uniti e gran parte dell’Africa. Aggiungere gli Stati Uniti alla lista rossa, sottolineano i media israeliani, è stata una mossa significativa per il governo del primo ministro Naftali Bennett, considerato che centinaia di migliaia di israeliani hanno la cittadinanza statunitense.

