Londra (regno Unito), 21 dic. (LaPresse/AP) – Restrizioni più severe in Scozia per rallentare la diffusione della variante Omicron. La premier Nicola Sturgeon ha annunciato che per tre settimane a partire dal 26 dicembre gli eventi pubblici saranno limitati a 200 persone al chiuso e 500 all’aperto, questo significa che gli sport professionistici saranno “effettivamente senza spet.tatori” e la cancellazione per il secondo anno di Hogmanay, la tradizionale festa di strada di Capodanno a Edimburgo.

