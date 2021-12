Roma, 21 dic. (LaPresse) – “Un’altra domanda che la gente si pone è stiamo tornando a marzo 2020? La risposta è assolutamente no”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando alla nazione. Il presidente ha elencato tre ragioni per cui la situazione ora non è la stessa della primavera 2020. Oggi, più di 200 milioni di americani sono completamente vaccinati, “siamo preparati per quello che sta arrivando” e “sappiamo molto di più rispetto a marzo 2020”, ha detto Biden.

